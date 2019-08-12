كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 33 شخصا إثر انفجارات في مستودع الذخيرة الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الاقليمية اليوم الاثنين لقى شخص واحد على الاقل مصرعه واصيب 32 اخرون فى سلسلة من الانفجارات فى مستودع للذخيرة فى منطقة كراسنويارسك السيبيرية الروسية الاسبوع الماضى.

وقالت الوزارة في بيان إن 18 شخصًا طلبوا المساعدة الطبية بعد سلسلة التفجيرات الثانية التي ضربت مستودع الذخيرة بالقرب من بلدة أتشينسك الناجم عن البرق يوم الجمعة.

واضافت ان الجولة الاولى من الانفجارات وقعت يوم 5 اغسطس خلال عمليات تحميل الذخيرة وتفريغها، مما اسفر عن اصابة 14 شخصا وقتل شخص في الحال.

وقالت حكومة أتشينسك في بيان اليوم الاثنين إنها قررت الإبقاء على نظام الطوارئ في البلدة والمناطق المجاورة، حيث تم حظر التقاط الفطر والتوت في الغابات.

