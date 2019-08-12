كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وإيران تستأنفان خدمة القطار بين العواصم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت تركيا وإيران تشغيل خدمة القطارات بين أنقرة وطهران هذا الاسبوع.

وقال وزير النقل والبنية التحتية باركاني تورهان: "أن شركة "Trans Asia Express" ستنقل الركاب والشحن ابتداءً من الأربعاء.

وذكر الموقع أن الخط أعيد افتتاحه بعد انقطاع دام أربع سنوات عقب اجتماعات بين مسؤولين أتراك وإيرانيين في مايو.

وخفضت تركيا واردات النفط من إيران بعد موجة من الإجراءات الأخيرة ضد طهران قدمها الرئيس دونالد ترامب.

ولا تزال تركيا تستورد الغاز الطبيعي من إيران، ثاني أكبر مورد للبلاد بعد روسيا.

