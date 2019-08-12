كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تحول منطقة الخليج إلى "صندوق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الولايات المتحدة اليوم الاثنين من تحول منطقة الخليج إلى "علبة ثقاب على استعداد لإشعالها".

وأصبحت حركة مرور ناقلات النفط التي تمر عبر الخليج عبر مضيق هرمز محور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من صفقة نووية دولية مع إيران وفرضت العقوبات على صادرات طهران من النفط.

وبعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بست ناقلات في مايو ويونيو واستيلاء إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في يوليو، أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج، وانضمت إليها بريطانيا، لحماية سفن التجار.

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وأضاف: "لقد أصبحت المنطقة صندوقًا جاهزًا للاشتعال لأن أمريكا وحلفائها يغمرونها بالأسلحة".

وفي الشهر الماضي، استولى الحرس الثوري الإيراني على الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو بالقرب من المضيق بسبب انتهاكات بحرية مزعومة، بعد أسبوعين من استيلاء بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ولقد شب النزاع حول ناقلات النفط بريطانيا في الخلاف الدبلوماسي بين القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي - التي تريد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني - والولايات المتحدة التي دفعت باتجاه سياسة أكثر صرامة بشأن إيران.