كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصا في تبادل لاطلاق النار بين القوات النيجيرية ومسلحي بوكو حرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسبما ذكرت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمائها لقى مدنيان مصرعهما فى وقت لاحق بعد اصابتهما برصاصات طائشة خلال تبادل لاطلاق النار فى وقت متأخر من يوم السبت فى جوبيو، على بعد حوالى 80 كم شمال مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو.
كما استمرت المعركة النارية لمدة خمس ساعات، حيث حاول المسلحون اجتياح قاعدة عسكرية في بلدة جوبيو. لكن مصادر شينخوا قالت إن الجيش نجح في صد الهجوم.
وقال مصدر "كثير من مقاتلي بوكو حرام أصيبوا. فروا بسبب قوة النيران القوية للجيش."
كما تم العثور على شاحنة مسدس تابعة لمجموعة بوكو حرام، وكذلك أسلحة أخرى تركوها، بعد أن نجحت القوات في إحباط الهجوم.
وأكد حاكم بابانا أمارا زولوم من بورنو القتال، قائلًا إن الحكومة تقدم الدعم اللوجستي الضروري للقوات لضمان النصر التام على بوكو حرام.
وصرح محمد عبد الله، قائد مجموعة الميليشيات المدعومة من الحكومة، فرقة العمل المدنية المشتركة، لوكالة أنباء (شينخوا) بأن جهودهم المشتركة مع القوات أدت إلى الانتصار على مقاتلي بوكو حرام الهاربين.
وقال زانا مودو، رئيس حكومة جوبيو المحلية، إن المقاومة من قبل القوات منعت متشددي بوكو حرام من السيطرة بالكامل على البلدة.
كما تعرضت منطقة شمال شرق نيجيريا لزعزعة الاستقرار لأكثر من عقد من الزمان على يد بوكو حرام.
وتشتهر بوكو حرام بجدول أعمالها للحفاظ على الخلافة الافتراضية في أكثر الدول الأفريقية سكانًا.