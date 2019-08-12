كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصا في تبادل لاطلاق النار بين القوات النيجيرية ومسلحي بوكو حرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية اليوم الاثنين لقى ثمانية مسلحين من بوكو حرام وجنديين نيجيريين مصرعهم عقب معركة بالاسلحة النارية بين القوات والجماعة الارهابية فى ولاية بورنو المضطربة شمال شرقى البلاد.

وحسبما ذكرت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمائها لقى مدنيان مصرعهما فى وقت لاحق بعد اصابتهما برصاصات طائشة خلال تبادل لاطلاق النار فى وقت متأخر من يوم السبت فى جوبيو، على بعد حوالى 80 كم شمال مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو.

كما استمرت المعركة النارية لمدة خمس ساعات، حيث حاول المسلحون اجتياح قاعدة عسكرية في بلدة جوبيو. لكن مصادر شينخوا قالت إن الجيش نجح في صد الهجوم.

وقال مصدر "كثير من مقاتلي بوكو حرام أصيبوا. فروا بسبب قوة النيران القوية للجيش."

كما تم العثور على شاحنة مسدس تابعة لمجموعة بوكو حرام، وكذلك أسلحة أخرى تركوها، بعد أن نجحت القوات في إحباط الهجوم.

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وأكد حاكم بابانا أمارا زولوم من بورنو القتال، قائلًا إن الحكومة تقدم الدعم اللوجستي الضروري للقوات لضمان النصر التام على بوكو حرام.

وصرح محمد عبد الله، قائد مجموعة الميليشيات المدعومة من الحكومة، فرقة العمل المدنية المشتركة، لوكالة أنباء (شينخوا) بأن جهودهم المشتركة مع القوات أدت إلى الانتصار على مقاتلي بوكو حرام الهاربين.

وقال زانا مودو، رئيس حكومة جوبيو المحلية، إن المقاومة من قبل القوات منعت متشددي بوكو حرام من السيطرة بالكامل على البلدة.

كما تعرضت منطقة شمال شرق نيجيريا لزعزعة الاستقرار لأكثر من عقد من الزمان على يد بوكو حرام.

وتشتهر بوكو حرام بجدول أعمالها للحفاظ على الخلافة الافتراضية في أكثر الدول الأفريقية سكانًا.

