كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الإجراءات الهندية في كشمير "أحادية الجانب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها أظهرت موقفا "مبدئيا" بشأن الإجراءات "أحادية الجانب" التي اتخذتها الهند في اجتماع بين كبار دبلوماسيي البلدين اليوم الاثنين.

وقالت دبلوماسية صينية كبيرة وانغ يي إنه يأمل في أن تلعب الهند دورًا بناءً في السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار أبلغ وانج أن الهند مستعدة لممارسة ضبط النفس وتحسين علاقاتها مع باكستان.

