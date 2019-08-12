كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكي ينشر على "فيسبوك" مخططه بتنفيذ هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا القبض على رجل هدد بإطلاق النار على متجر "وول مارت" في صفحته على "فيسبوك".

وكتبت الشرطة الأمريكية في الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "في مدينة وينتر بارك في ولاية فلوريدا، قامت شرطة الولاية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية بالقبض على ريتشارد كلايتون، البالغ من العمر 26 عامًا".

وتابع المنشور: "بدأ التحقيق بعد أن كتب منشورًا على صفحته في 6 أغسطس، مهددا: "ثلاثة أيام أخرى، سأستخدم بندقية إيه-آر 15، لا تذهبوا إلى وول مارت الأسبوع المقبل".

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ووفقا للمحققين، يؤيد كلايتون الإيديولوجية المتطرفة ونشر مرارا تهديدات من حسابات مزيفة على "فيسبوك".

يذكر أن بندقية "إيه-آر" تعتبر السلاح المفضل لهواة الأسلحة نظرا لسهولة استخدامها، وهي أيضا الأداة المفضلة لمرتكبي جرائم القتل الجماعي.