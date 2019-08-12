كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منفذ حادث المسجد في النرويج يرفض الاعتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محامي المشتبه به اليوم الاثنين أن الرجل الذي يشتبه في أنه أطلق النار على أشخاص داخل مسجد نرويجي، وقتل أحد أخته بشكل منفصل لا يعترف بأي جريمة ولا يتحدث مع المحققين.

وقال محامي الدفاع أوني فرايز: "يمارس حقه في عدم استجوابه."

وأضاف: "لا يعترف بأي ذنب".

وقالت الشرطة في وقت سابق أن فيليب مانهاوس، رجل يبلغ من العمر 21 عامًا يعيش بالقرب من مركز النور الإسلامي خارج العاصمة النرويجية، أعرب عن آراء يمينية متطرفة مناهضة للمهاجرين قبل الهجوم.

وقالت محكمة أوسلو إنه من المتوقع أن يصدر قاض قرارًا في وقت لاحق من اليوم بشأن طلب الشرطة لاحتجازه رسميًا.

وتسعى الشرطة إلى احتجاز مانشاوس للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، فضلًا عن انتهاكها لقانون مكافحة الإرهاب بنشر الخوف الشديد بين السكان.

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وقالت الشرطة في بيان: "يطلب الادعاء أن يكون المشتبه به محتجزا في عزلة تامة لمدة أربعة أسابيع دون أي اتصال خارجي أو زوار أو أي وسيلة إخبارية".

وأضاف "التحقيق ما زال في مرحلة مبكرة ولم يقدم المشتبه به أي إفادات للشرطة".

ولن تكون جلسة المحكمة مفتوحة للجمهور.

ويمكن أن يصدر حكم بالإدانة بتهمة خرق قوانين مكافحة الإرهاب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 21 عامًا، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقتل أخت المشتبه به البالغة من العمر 17 عامًا، وفقًا لإرشادات الحكم النرويجية.