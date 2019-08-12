كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجتمع تنمية الجنوب الأفريقي يخطط لإنشاء فرق الاستجابة للطوارئ للجرائم الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير بالكتلة اليوم الاثنين إن جماعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) بصدد إنشاء فرق استجابة للطوارئ لجرائم الإنترنت.

وأضاف مابولاو موكوينا، مدير البنية التحتية والخدمات في جماعة تنمية الجنوب الأفريقي: "أصبحت الجرائم الإلكترونية مصدر قلق كبير في المنطقة مثل أي مكان آخر حول العالم".

كما صرح موكوينا فى مؤتمر صحفى فى العاصمة التجارية دار السلام قبل القمة العادية التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات سادك المقرر عقدها يومى 17 و18 اغسطس.

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وقال موكوينا إن جهاز سادك المعني بالسياسة والدفاع والتعاون الأمني يعالج القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وقال المسؤول إن بعض الدول الستة عشر الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك تنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وموريشيوس، قد أنشأت بالفعل وحدات لمواجهة جرائم الإنترنت.

كما أقرت تنزانيا قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2015، والذي يسعى للسيطرة على مختلف الأعمال الإجرامية المرتبطة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

