كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الهندية تغلق مدينة كشمير الرئيسية في عطلة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبقت قوات الأمن الهندية، أكبر مدن سريناجار المتنازع عليها في كشمير اليوم الاثنين، في عيد الأضحى المسلم لمنع أي احتجاجات كبيرة ضد قرار ألغى الحقوق الخاصة لمنطقة الهيمالايا.

وينمو الإحباط في كشمير ذات الغالبية المسلمة، والتي تطالب بها باكستان أيضًا، بسبب تحرك الهند الأسبوع الماضي للحد من الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، بما في ذلك منع شراء غير المقيمين للممتلكات.

وخرج مئات الأشخاص الذين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للهند إلى الشوارع بعد الصلاة في حي صورًا، موقع مظاهرة كبيرة يوم الجمعة، لكن السلطات أغلقت المنطقة إلى حد كبير وأبقت الاحتجاجات محلية.

و قالت أسيفة، وهي امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا: "نحن نريد الحرية، لسنا جزءًا من الهند ولا باكستان" وكانت من بين المحتجين بعد الصلاة في ضريح جيناب صاحب في صورا.

وأضافت: "أن مودي يكذب على شعبه في إزالة الوضع الخاص لكشمير أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "سنقاومه حتى آخر أنفاسنا."

وتقول الصين: "إن الإجراءات الهندية في كشمير "أحادية الجانب" خلال الاجتماع الدبلوماسي

وارتفعت أصوات المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات مناهضة للهند والموالية لباكستان، حيث تضخمت أصوات طائرات الهليكوبتر في الجو، من بين ثلاث طائرات على الأقل من الطائرات التي حلقت فوق سريناجار.

وأفاد شهود عيان بحوادث متفرقة لكسر الحجارة لقوات الأمن يومي الأحد وصباح الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "لقد وقعت بعض حوادث العزف على الحجارة المنفردة"، لكنها أضافت أنها "ذات مستوى ضئيل".

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وأضافت أن الناس ما زالوا يتجمعون في المساجد بأعداد كبيرة اليوم الاثنين، مما يعطي وسائل الإعلام قائمة من الحاضرين في المساجد خارج سريناجار التي وصلت إلى عشرات الآلاف.

وتم تشجيع المصلين على حضور الصلوات في المناطق التي يعيشون فيها بدلًا من محاولة الذهاب إلى أفضل مساجد سريناجار.

وظلت القيود المفروضة على الاتصالات سارية لليوم الثامن، مع عدم وجود روابط منتظمة للإنترنت أو الهاتف الخليوي أو الخطوط الثابتة عمليا، ولم تظهر أي معلومات مستقلة من أي مكان آخر في وادي كشمير ولكن سريناجار في الأسبوع الماضي.

ولا يزال أكثر من 300 من القادة والناشطين الإقليميين في أشكال مختلفة من الاحتجاز.

وتنتشر الشرطة والقوات، والكثير منهم يرتدون معدات الشغب الثقيلة، في شوارع صامتة حيث تمت إضافة نقاط التفتيش حوالي منتصف الليل، مع وضع المزيد من الأسلاك الشائكة لإنشاء المتاريس.

وقال مسؤول حكومي كبير: "أن قرار تشديد القيود جاء بعد اجتماع لوزير شئون الولاية مع مسؤولي الادارة والشرطة بالمنطقة يوم الاحد.

وأضاف "تقرر فرض القيود على العيد لمنع التجمعات التي قد تتحول إلى عنف".

وقالت وزارة الداخلية في بيانها "كانت هناك بعض الاحتجاجات المحلية البسيطة ذات الطبيعة الروتينية في أماكن قليلة."

واضافت: "هذا غير معروف في جامو وكشمير في الماضي".

وكان زعماء في كشمير قد حذروا من رد فعل عنيف ضد تجريد الحكم الذاتي من منطقة يشتبك فيها المسلحون مع الحكم الهندي منذ ما يقرب من 30 عامًا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وخفضت باكستان العلاقات الدبلوماسية مع الهند وعلقت التجارة الغاضبة من الخطوة الأخيرة لدلهي.