كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد: دول الخليج قادرة على تأمين مرور السفن بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين، إن دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن بالمنطقة.

وكتب، في تغريدة على حسابه في تويتر أن العراق "يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط حيث ضاعفت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من ضغوطها على إيران.

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وانسحبت واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 في فيينا، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وازداد منسوب التوتر بين الدولتين بعد تعرض سفن في الخليج إلى أعمال تخريب وهجمات، بالإضافة إلى إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.

أيضاً تحتجز طهران ناقلة نفط سويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، وذلك بشبهة "خرق قانون البحار الدولي".

وجاء احتجاز "ستينا إمبيرو" بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1". وتم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.