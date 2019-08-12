في يوم العيد …” ONSSA” يوصي بالاحتفاظ بحلقة ترقيم الخروف بعد الذبح

تزامنا مع عيد الأضحى، جدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تذكير كافة المستهلكين، بضرورة الحفاظ على حلقة ترقيم الخروف.

ويقول مكتب “ONSSA “، في كبسولة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، إن الجميع مدعو للحفاظ على حلقة الأضحية بعد الذبح.

وفي الوقت الذي ظهرت خلال السنتين الماضيتين ظاهرة اخضرار لحوم الأضاحي، يشدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه السنة على أن يحتفظ المستهلكون بحلقة ترقيم الأضاحي.

وحسب مصادر من المكتب، فإن الحلقة التي تضم الرقم الوطني للأضحية، تمكن المكتب في حالة وجود أي مشكل في اللحوم بعد الذبح، للتمكن من تتبع مسار الأضحية، ومعرفة مصدرها والكساب الذي رباها، حيث أن الرقم يمكن مصالح المكتب من تتبع مسار الحيوان منذ ترقيمه إلى أن يصبح منتوج نهائي معد للاستهلاك.