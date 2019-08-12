‏المعتقلون بسجون السيسي والمخفيون قسرًا... #عيدهم_مش_معانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مغردون مصريون، وسم "#عيدهم_مش_معانا"، ليتحدثوا عن المعتقلين في سجون الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعن الغائبين خلف القضبان، بسبب السلطات القمعية.

وعبّر المغردون من خلال الوسم، عن استيائهم واستنكارهم الشديديْن لما يلقاه مواطنون وناشطون مسجونون، من ظلم وتعذيب.

كما سلّط المغردون، الضوء، على المختفين قسريا، الذين لا يعلم أحد أين يقضون عيدهم، مشيرين إلى أن أهاليهم؛ حُرموا منهم في العيد.

وكتب مغرد: "لانهم احرار لانهم لا يقبلون الظلم لانهم لا ينزلون علي رأي الفسدة لانهم اصحاب مبادئ ومثل وقيم لانهم يحبون دينهم لانهم يريدون لبلادهم مستقبل افضل لانهم يحبون لابنائهم واحفادهم الافضل لانهم باعوا دنياهم رخيصة لانهم اشتروا جنة عرضها السماوات والارض لان نفوسهم اعلي #عيدهم_مش_معانا".

وكتبت مغردة، قامت بإرفاق صورة الرئيس الراحل، محمد مرسي، "قلوبنا تشتاق الي وجودكم حتي تكتمل فرحتنا في صلاة العيد في مصر #عيدهم_مش_معانا".

وأرفقت مغردة صورة كُتب عليها "لن تكتمل فرحتنا إلا بحرية كل الأسرى".

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وقال مغرد: "رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019، 222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى".

وذكر مغرد تفاعل مع الوسم، عبارة؛ "مصر فى السجن"، في إشارة لكثرة المعتقلين والمظلومين.

وكتب مغرد: "اللهم فك أسر المعتقلين وتقبل من قتله العسكر ق منزلة الشهداء وألهم أهلهم الصبر والسلوان يارب العالمين وانتقم لنا من كل الظالمين ومن عاونهم ومن رضي بظلمهم".

وكتبت مغردة، قامت بإرفاق صورة عدد من المواطنين لمصريين الذين قُتلوا بسبب السلطات: "مش ناسينكم كمان ..في قلوبنا ..ضحيتوا بنفسكم عشان نعيش ومازلنا مش عارفين نعيش ...رحتوا بلاش.منتظرين حقكم يرجع".

وقال مغرد قام بإرفاق صورة مرسي: "هتفضل حي في قلوبنا سيدي الرئيس الشهيد عيدك في الجنة يا ريس".

وذكرت مغردة أن "العيد مش ليه اي شعور لما اهالي المعتقلين يرحوا احتمال الزياره الاستثنائية ليلة العيد يبقي دا عيد العيد بطلوعهم... عيد بخروج مصر من ايدي الانقلاب".