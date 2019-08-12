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الملك سلمان ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع بالمنطقة واليمن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقد جرى خلال اللقاء الذي تم في الديوان الملكي بقصر منى، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها. 


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حضر اللقاء الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا.

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كما حضره من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية .

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