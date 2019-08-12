عسكريون أمريكيون: نستهدف ردع إيران وليس خوض حرب ضدها

أكد قادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" أن سبب وجودهم العسكري بمياه الخليج هو ردع إيران، وليس شن حرب ضدها، حسبما ذكر موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الإثنين.

وقال النقيب ويليام ريد، قائد الجناح الجوي لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في حوار أجرته معه "سي إن بي سي" على متن المدمرة: "هدفنا ليس الدخول في حرب مع إيران، قدرتنا الرادعة تهدف إلى زيادة الاستقرار في المنطقة، وحرية الحركة والتجارة".

وأكد ريد، الذي يشرف على 77 مقاتلة ضمن مجموعة الهجوم، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، الموجودة حالياً في بحر العرب، تعد رمزاً كبيراً للوجود الأمريكي يعزز الاستقرار في المنطقة.

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وأوضح الموقع أن الأسطول الخامس الأمريكي مسؤول عن حماية مساحة تبلغ نحو 2.5 مليون ميل مربع، ومسؤول أيضاً عن القوات البحرية في الخليج العربي وخليج عُمان وخليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب.

وأشار الموقع إلى الأضرار التي لحقت بست ناقلات نفط في الخليج العربي في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين. وألقت واشنطن اللوم على طهران في هذه الهجمات.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أسقطت إيران طائرة تجسس مسيرة أمريكية، وأدت هذه الأحداث إلى ارتفاع أسعار النفط مؤقتاً، وسلطت الضوء على تأثر المخاطر التي تواجهها الموارد التي تُنقل عبر مضيق هرمز.

وأكد ريد أن شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، التي تبلغ 21 مليون برميل، قضية عالمية وليست أمريكية فقط، وأشار إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عبر فيها عن قلقه بشأن دور الولايات المتحدة في حماية المضيق والنفط الذي يمر عبره، وقال ترامب إن "كل دولة عليها حماية سفنها".

وقال ريد إن الولايات المتحدة تستخدم أصولها الخاصة للتأكد من أن حرية تدفق التبادل والمعاملات التجارية تسير دون عوائق.