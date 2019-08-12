أكدت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا توجيه الاتهام لصلاح عبد السلام رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 آذار 2016 في بروكسل، وهو متورط كذلك باعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس.
وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.
تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الارهابية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه الاتهام لصلاح عبد السلام في ملف اعتداءات بروكسل عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.