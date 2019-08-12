توجيه الاتهام لصلاح عبد السلام في ملف اعتداءات بروكسل عام 2016

أكدت النيابة العامة الاتحادية في ​بلجيكا​ توجيه الاتهام ل​صلاح عبد السلام​ رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 آذار 2016 في بروكسل، وهو متورط كذلك باعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس.

وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الارهابية على ​مطار بروكسل​ الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم "داعش".