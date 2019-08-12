أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنّ "وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره المصري سامح شكري"، لافتةً إلى أنّه "جرى البحث في سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين تناولا المواضيع الّتي تهمّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات الّتي تتعرّض لها منطقة الشرق الأوسط وأهميّة تقديم الحلول السياسيّة الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف تحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسّاسة على مستوى العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية العراق ومصر بحثا بالعلاقات الثنائية وبأهمية تقديم حلول لأزمات الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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