وزيرا خارجية العراق ومصر بحثا بالعلاقات الثنائية وبأهمية تقديم حلول لأزمات الشرق الأوسط

أعلنت ​وزارة الخارجية العراقية​ أنّ "وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره المصري ​سامح شكري​"، لافتةً إلى أنّه "جرى البحث في سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين تناولا المواضيع الّتي تهمّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات الّتي تتعرّض لها منطقة ​الشرق الأوسط​ وأهميّة تقديم الحلول السياسيّة الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف تحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسّاسة على مستوى العالم".