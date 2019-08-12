بولتون ينقل رسالة من ترامب للبريطانيين: نريد رؤية خروج ناجح من الاتحاد الأوروبي

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ للمسؤولين البريطانيين، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يريد رؤية خروج بريطاني ناجح من ​الاتحاد الأوروبي​، وهو ما ستدعمه ​واشنطن​ باتفاقية تجارة حرة".

وأفادت وكالة "​رويترز​" بأن "بولتون الموجود في لندن في زيارة تستمر يومين، يجري محادثات مع المسؤولين البريطانيين بشأن تحسين العلاقات الأميركية البريطانية مع رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​، بعد توتر شهدته العلاقات بين الرئيس ترامب وسلف جونسون ​تيريزا ماي​".

وأشارت الوكالة إلى أن "الرسالة الرئيسية التي نقلها بولتون إلى البريطانيين، هي أن ​الولايات المتحدة​ ستساعد في تخفيف وطأة خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارة حرة يتم التفاوض بشأنها بين الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية روبرت لايتيزر ونظيره البريطاني ليز تروس"، ناقلة عن مسؤول كبير في إدارة ترامب أن "رسالة بولتون تفيد بأن الرئيس الأميركي يريد أن يرى خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد الأوروبي وأن صفقة تجارية من شأنها أن تساعد بريطانيا".