مطار هونغ كونغ ألغى جميع الرحلات الجوية مع دخول آلاف المتظاهرين إليه

أعلن مطار ​هونغ كونغ​ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة اليوم الإثنين، بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف.

وأوضحت سلطات المطار في بيان، أنّ "باستثناء الرحلات المغادرة الّتي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها وتلك الواصلة الّتي هي في طريقها أصلًا إلى هونغ كونغ، أُلغيت كلّ الرحلات لبقيّة هذا اليوم".

وتشهد قاعة محطة المطار الرئيسية، الّذي كان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر، اعتصامًا منذ يوم الجمعة. وقد احتشد فيه آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مردّدين شعارات وموّزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية الّتي انطلقت منذ حزيران الماضي.