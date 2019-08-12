ظريف: أمن الخليج الفارسي مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية

شدّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ على أنّ "التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل، وأنّ القوات الأجنبية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة". ووصف أمن ​الخليج الفارسي​ بأنّه "مسؤوليّة دول المنطقة وليس القوات الأجنبية"، مؤكّدًا "مسؤوليّة إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفت خلال لقائه وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ​الدوحة​، إلى أنّ "العلاقات القطرية الإيرانية، متنامية في جميع المجالات بخاصّة في قطاعي السياسة والاقتصاد"، مركّزًا على "ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين بخصوص التطورات الإقليمية".

كما عبّر وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر ، مؤكّدًا "دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة، والتعاون المشترك في تعزيز عنصر الحوار لحلّ المشاكل الإقليميّة".