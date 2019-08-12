شدّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على أنّ "التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل، وأنّ القوات الأجنبية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة". ووصف أمن الخليج الفارسي بأنّه "مسؤوليّة دول المنطقة وليس القوات الأجنبية"، مؤكّدًا "مسؤوليّة إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".
ولفت خلال لقائه وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، إلى أنّ "العلاقات القطرية الإيرانية، متنامية في جميع المجالات بخاصّة في قطاعي السياسة والاقتصاد"، مركّزًا على "ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين بخصوص التطورات الإقليمية".
كما عبّر وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر ، مؤكّدًا "دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة، والتعاون المشترك في تعزيز عنصر الحوار لحلّ المشاكل الإقليميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أمن الخليج الفارسي مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.