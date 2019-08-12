ولي عهد أبو ظبي وصل إلى جدة بالسعودية

وصل ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ إلى جدة في ​السعودية​. وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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