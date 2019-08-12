ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالهند إلى 184 قتيلا وإجلاء نحو مليون شخص

أجلت السلطات الهندية نحو مليون شخص إلى مخيمات طوارئ في الأيام الأخيرة، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار موسميّة، إلى 184 قتيلًا على الأقل.
وكانت ولاية كيرالا الواقعة في جنوب البلاد، الّتي تُعدّ وجهة سياحيّة بسبب شواطئها ومنتجعاتها وبحيراتها، للعام الثاني على التوالي، الأكثر تضرّرًا من الأمطار الموسميّة، الّتي دفعت الأسبوع الماضي السلطات إلى إغلاق مطار كوتشي الدولي لثلاثة أيام.
ونُقل نحو 288 ألف شخص من مناطق الولاية الأكثر تضرّرًا لا سيّما واياناد ومالابورام وكوجيكودي، إلى مخيمات أغاثة. في حين قُتل 42 شخصًا على الأقل في ولاية كارنتاكا المجاورة الّتي شهدت أحد أسوا فيضاناتها في السنوات الأخيرة.
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