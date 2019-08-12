إنقاذ وادي حربا من كارثة بيئية نتيجة حريق هائل

أنقذت عناصر فرق ​الدفاع المدني​ في مراكز ​البترون​ و​كفيفان​ وجبيل و​العقيبة​، وادي حربا من كارثة بيئية كبيرة كادت أن تقضي على المساحات الحرجية، نتيجة الحريق الهائل الذي اندلع على جانب المسلك الغربي للاوتوستراد عند ​جسر المدفون​، وامتدت ألسنة النيران عبر الوادي وأتت على مساحات من الأشجار الحرجية. وتمكنت عناصر الدفاع المدني من محاصرة النيران والقضاء على الحريق بشكل كامل.

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