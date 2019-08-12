امام النبطية:لرفع وجه النفايات القبيح الذي يطالعنا عند كل مفترق

حيّا إمام ​النبطية​ الشيخ عبد الحسين صادق خلال صلاة ​عيد الاضحى​ في المسجد الكبير في المدينة "نضال ​الشعب الفلسطيني​ المنتظم الصلب دون تراجع وموقف قواه الذين توحدوا رفضاً ل​صفقة القرن​ التي لا شك ستتحطم مراكبها على صخرة عناد هذا الشعب الحيّ".

وفي الشأن المحلي للمدينة، دعا الشيخ صادق: " المعنيين الى الاسراع في رفع وجه ​النفايات​ القبيح الذي يطالعنا عند كل مفترقٍ وزاوية بما لا يليق باسم المدينة وشأنها."