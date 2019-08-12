امام النبطية:لرفع وجه النفايات القبيح الذي يطالعنا عند كل مفترق

حيّا إمام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق خلال صلاة عيد الاضحى في المسجد الكبير في المدينة "نضال الشعب الفلسطيني المنتظم الصلب دون تراجع وموقف قواه الذين توحدوا رفضاً لصفقة القرن التي لا شك ستتحطم مراكبها على صخرة عناد هذا الشعب الحيّ".
وفي الشأن المحلي للمدينة، دعا الشيخ صادق: " المعنيين الى الاسراع في رفع وجه النفايات القبيح الذي يطالعنا عند كل مفترقٍ وزاوية بما لا يليق باسم المدينة وشأنها."
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