النائب ارسلان تلقى اتصال معايدة من الرئيس عون

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديموقراطي اللبناني" أن رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​، قد تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، قدم خلاله التهنئة والمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعرض معه آخر التطورات المحلية.

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