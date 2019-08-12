هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي المسلمين عموما واللبنانيين خصوصا بعيد الاضحى، متمنيا "ان تتوقف بعض الانظمة العربية والاسلامية عن التضحية بقيم الاسلام من أجل المحافظة على سلطتها على الشعوب"، مؤكدا "ان صفقة القرن التي اريد منها انهاء قضية المنطقة ومقاومتها فشلت".
وفي خطبة عيد الاضحى التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أكد "ان لبنان يحتاج لمسؤولين يتعلمون التضحية من الثلاثية الالماسية جيش-شعب-مقاومة لا لمسؤولين يتقاسمون السلطة"، مشددا على "أن الثلاثية حمت وتحمي لبنان من العدوين الصهيوني والتكفيري، ولكن على المسؤولين منع خطر الفساد المتمادي من النيل من قوة لبنان".
واشاد بـ "الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يؤكد ان فلسطين على طريق الحرية مدينا صمت عرب امريكا والمستسلمين من المسلمين تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة".
واكد "أن محور مواجهة المشروع الصهيواميركي من سوريا الى اليمن مرورا بفلسطين سينتصر لان ارادة الله اقوى من كل القرارات والمجازر والارهاب الذي صنع ويصدر من المشروع الصهيوامريكي تارة صهيوني وتكفيري وتارة اخرى ضغوط وحصارات وفتن وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين دعا لمنع خطر الفساد المتمادي من النيل من قوة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.