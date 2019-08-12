ياسين دعا لمنع خطر الفساد المتمادي من النيل من قوة لبنان

هنأ رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي المسلمين عموما وال​لبنان​يين خصوصا ب​عيد الاضحى​، متمنيا "ان تتوقف بعض الانظمة العربية و​الاسلام​ية عن التضحية بقيم الاسلام من أجل المحافظة على سلطتها على الشعوب"، مؤكدا "ان ​صفقة القرن​ التي اريد منها انهاء قضية المنطقة ومقاومتها فشلت".

وفي خطبة عيد الاضحى التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في ​مدينة صور​، أكد "ان لبنان يحتاج لمسؤولين يتعلمون التضحية من الثلاثية الالماسية جيش-شعب-مقاومة لا لمسؤولين يتقاسمون السلطة"، مشددا على "أن الثلاثية حمت وتحمي لبنان من العدوين الصهيوني والتكفيري، ولكن على المسؤولين منع خطر ​الفساد​ المتمادي من النيل من قوة لبنان".‎

واشاد بـ "الشعب ال​فلسطين​ي المقاوم الذي يؤكد ان فلسطين على طريق الحرية مدينا صمت عرب امريكا والمستسلمين من المسلمين تجاه ما يحصل في ​فلسطين المحتلة​".

واكد "أن محور مواجهة المشروع الصهيواميركي من ​سوريا​ الى ​اليمن​ مرورا بفلسطين سينتصر لان ارادة الله اقوى من كل القرارات والمجازر و​الارهاب​ الذي صنع ويصدر من المشروع الصهيوامريكي تارة صهيوني وتكفيري وتارة اخرى ضغوط وحصارات وفتن وغيرها".