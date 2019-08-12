أشرف ريفي: اقتحام الأقصى عمل عدائي يؤكد رفض إسرائيل للسلام

اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في عيد الأضحى عمل عدائي يؤكد مرة جديدة رفض إسرائيل للسلام العادل والشامل، ويرتب على المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات".
وشدد على أن "قضية فلسطين ستبقى حية حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
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