أشرف ريفي: اقتحام الأقصى عمل عدائي يؤكد رفض إسرائيل للسلام

اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إقتحام قوات الإحتلال ال​إسرائيل​ي للمسجد الأقصى في عيد الأضحى عمل عدائي يؤكد مرة جديدة رفض إسرائيل للسلام العادل والشامل، ويرتب على المجتمع الدولي مسؤولية حماية ​الشعب الفلسطيني​ وحماية المقدسات".

وشدد على أن "قضية فلسطين ستبقى حية حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".