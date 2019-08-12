بريطانيا: على إيران الكف عن زعزعة استقرار المنطقة

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لندن: قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة. وأضاف أن بوريس جونسون سيبحث عدداً من القضايا الأمنية، بينها إيران، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا من الملف النووي الإيراني، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن موقف لندن تجاه إيران والملف النووي "لم يتغير".

ووصل بولتون إلى لندن، الأحد، لإجراء محادثات من المتوقع أن يدعو فيها بريطانيا إلى تشديد موقفها تجاه كل من إيران وشركة هواوي الصينية للاتصالات.

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ومن المتوقع أن يحث بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أكثر توافقا مع سياسة واشنطن التي تضغط على طهران بعقوبات مشددة بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وتتركز محادثات بولتون التي يجريها على مدى يومين كذلك حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس مساعي البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين دونالد ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

يشار إلى أن بريطانيا تدعم حتى الآن الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي، لكن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطا على لندن للنظر في اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إيران.