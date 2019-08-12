صراخ صبيين يكشف مأساة 5 أطفال داخل "دار رعاية"

ووقعت الحادثة القاتلة بمدينة إري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، الأحد، داخل منزل يستخدم كدار رعاية.
وقال مدير خدمة الإطفاء في إري، جاي سانتوني، لوسائل إعلام محلية إن نحو 8 أشخاص حوصروا وسط النيران، بينهم 5 أطفال.
وذكرت وسائل إعلام أن أحد الجيران سمع صراخ الصبيين، وحاول الدخول إلى الطابق الأول من المنزل، لكن النار أُجبرته على التراجع.
وأضافت أنه عندما وصل رجال الإطفاء كانت النيران قد أتت على الطابق الأول، وتتصاعد من كل النوافذ.
ولاحقا قال مسؤولون، ووسائل إعلام، إن 5 أطفال لقوا حتفهم من جراء الحريق الذي لا تزال السلطات تحقق في سبب اندلاعه.
وأبلغ سانتوني وسائل الإعلام المحلية أن زيادة أحمال الكهرباء في غرفة المعيشة في الطابق الأول "قد تكون السبب".
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