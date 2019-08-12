شكرا لقرائتكم خبر عن "نسرق ونكرر نشر ما سرقناه" شعار إعلام الإخوان لمواجهة إفلاس قنواتهم فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نسرق ونكرر نشر ما سرقناه".. شعار إعلام الإخوان ومبدأهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لملأ الفراغ قنواتهم وعلى رأسهم قناة الشرق التى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور.

وتسطو القناة المحرضة على الدولة المصرية أعمالا مصرية بإذاعتها بالمخالفة للقوانين الدولية والحرية الفكرية، اللافت فى الأمر أن الفضائية الإخوانية لا تكتفى بسرقة الأعمال الفنية بل تكرر إذاعتها مرة أخرى، ففيلم "الرسالة" أذاعته 5 مرات، مما يؤكد لجميع أن قنوات الإخوان تواجه ضعف محتواه بالسرقة وإعادة نشر ما تسرقه، إذ أذاعت الفيلم المصرى عبر قناة الشرق مرة، وقامت بإذاعته مرتين على قناة الشرق الأوسط المملوكة أيضا لأيمن نور، كما أعاد نشره على قناة "مكملين".

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القناة الإخوانية وأخواتها، قد سطوا على كل أنواع الأعمال الفنية، سواء مسرحيات أو أفلام أو مسلسلات بالإضافة للأغانى، ومن أهم الأعمال التى سرقتها مسلسل سكة الهلالى وكفر دلهاب، بينما من الأفلام فيلم سواق الاتوبيس، بينما من الأغانى أغنية يـ"غربة" لمحمد حماقى.