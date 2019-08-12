فنانون شباب في العيد.. “ذبيح وسليخ وتشواط الراس”-صور

شارك عدد من الفنانين المغاربة الشباب، اليوم الاثنين، مع جمهورهم، أجواء العيد، وكيف يقضون المناسبة رفقة عائلاتهم.

الفنانون الشباب أظهروا، من خلال الصور التي نشروها على حسابهم ب”أنستغرام”، أنهم يحرصون على المشاركة في عملية ذبح الأضحية وسلخها، وهناك من ساهم في عملية شي رأس الخروف كذلك.

ونشر الفنان محمد رضا، صورته مع أضحية العيد، موضحا بحس كوميدي أنه هو من قام بالذبح، إذ كتب: “مجاش الكزار وأنا نتكلف.. كيف خرجات دوارتكم؟”.

الفنان بدر سلطان، أشرف على عملية سلخ الأضحية، ونشر فيديو أثناء قيامه بذلك، وقال حول المناسبة: “مكاين لا ميكرو لا باف.. كاين غير بولفاف.. عيدكم مبارك خوتي وحبابي وصحابي لي كنموت عليهم”.

ولم يفوت الكوميدي زهير زائر فرصة عيد الأضحى ليعلق على المناسبة بسخريته المعهودة، ونشر صورته إلى جانب الأضحية، وقال لممتبعيه: “نتي لي لقيتي لي يذبح ويسلخ شدي فيه بسنانك.. وأنت لا لقيتي لي تغسل ليك الكرشة وتنقي المعي الغليظ ها وجهي”.

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واختار زكرياء الغافولي أن ينشر صورته مع والدته وهي تقوم بتنظيف أمعاء خروف العيد، وقال في تعليقه: “أحبائي كي خرجات دوارتكم؟”

وقام الفنان سليم بناني، بنشر صورة مع جدته التي يبدو أنها لا زالت تحافظ على التقاليد القديمة، بشي رأس الخروف بنفسها، وقام حفيدها الفنان بنزع القرون، وقال لجمهوره: “جدتي كتسولكم كي خرجات دوارتكم؟”.