بالصور.. بعثة الدفاع الجديدي تحتفل بعيد الأضحى بمعسكر الفريق في تركيا

احتفلت بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، بعيد الأضحى المبارك، أمس الأحد، بالديار التركية، أين بخوض الفريق الدكالي معسكره الإعدادي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وشهد الفندق الذي يقيه به الدفاع الجديدي بمدينة أفيون التركية، ذبح أضحية العيد، بعد أن أدت بعثة الفريق صلاة عيد الأضحى بأحد مساجد المدينة ذاتها، وسط أجواء من الفرح والتآخي بين مكونات ممثل جهة دكالة.

ويواصل الدفاع الحسني الجديدي استعداداته للاستحقاقات التي تنتظره في موسمه الجديد، إذ يلعب الفريق على واجهتي البطولة الاحترافية وكأس العرش، علما أنه خاض لقاءيين وديين في معسكره بتركيا، أمام كل من غوتزيبي وبورصا سبور التركيين، وخسرهما معا بالنتيجة معا بالنتيجة نفسها، هدف دون مقابل.