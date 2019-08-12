أجواء صلاة العيد من طنجة..صلاة ودعاء وأماني قبل ذبح الأضحية-فيديو

فيديو: يونس الميموني
حج المئات من المصلين، اليوم الاثنين، إلى مسجد السوريين بطنجة، لتأدية صلاة العيد بحضور الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة عبد الحميد نجيم، ورئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
صلاة العيد أقيمت في أجواء روحانية، استهلها المصلون بترديد الابتهالات، واختتمت بخطبة ركز فيها الخطيب على الأهمية الكبرى التي تعرفها هذه المناسبة الدينية لدى جميع المسلمين، ودعا إلى الإقتداء بالرسول محمد في نحر الأضحية والتصدق منها لما في ذلك من أجر وثواب.
ويعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية لزيارة الأهل والأصدقاء، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع.
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