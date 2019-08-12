حريق مهول يهدد المساكن في أثينا والسلطات تعلن السيطرة عليه

شب حريق ضخم، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة اليونانية أثينا، كان يشكل خطرا على التجمعات السكنية بالمدينة.

ونقلت وكالات الأنباء أن رجال الإطفاء اليونانيون تمكنوا صباح الإثنين، من احتواء الحريق الضخم الذي اندلع في غابة، وكان يشكل خطرا على التجمعات السكنية في الضاحية الشرقية لأثينا، علما أنه لم يتسبب في سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن الحريق الذي شب نحو الساعة 3،00 صباحا، منتصف الليل بتوقيت غرينتش، قد تم احتواؤه في ساعات الصباح الأولى من صباح اليوم، ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا، إذ سرعان ما أخلت الشرطة المنطقة من سكانها وأغلقت الطرق المحلية.

وفي تصريح للصحافيين، قال نائب حاكم أثينا بيتروس فيليبو، “احترق منزلان لكنهما كانا خاليين، ولا خطر يتهدد في الوقت الراهن أي منطقة سكنية”.