العثور على جمجمة بشرية ببقعة أرضية في طور البناء ضواحي أزيلال

عثر مواطنون يوم السبت، على جمجمة بشرية، وذالك في إحدى البقع الأرضية في طور البناء، ببني عياط، إقليم أزيلال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن بعض العمال كانوا يقومون بأشغال حفر الأساس ببقعة للبناء، حيث عمت صدمة كبيرة مباشرة بعد ظهور الرأس البشري، وتوقفت الأشغال ليتم إخبار السلطات بالواقعة.
ووفق المصدر ذاته، فرجال الدرك الملكي بمجرد توصلهم بالخبر حلوا بعين المكان، وتم فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصولها للبقعة.
هذا وقد تم نقل “الجمجمة” إلى المختبر الطبي، في انتظار معرفة صاحبها وإعادة دفنها في المقبرة المحلية.
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