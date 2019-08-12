بعدما دخل معه في مشادات كلامية.. أزارو يعتذر لحارس اطلع برا

قدم الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف الأهلي المصري، اعتذاره لخميس دانييل، حارس مرمى فريق اطلع برا السوداني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، برسم الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانتظر أزارو نهاية المباراة، ليوجه اعتذاره إلى خميس دانييل، بعدما شهدت جل أطوار اللقاء مشادات كلامية، وخشونة والتحامات قوية بين مهاجم الأهلي وحارس اطلع برا.

وشهدت المواجهة تألق اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، حيث أحرز ثنائية من الرباعية النظيفة التي تفوق بها بطل الدوري المصري على منافسه السوداني، ليضمن نادي القرن بنسبة كبيرة تأهله إلى الدور الأول من البطولة القارية، قبل أسبوعين من خوض لقاء إياب الدور التمهيدي.