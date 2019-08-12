قدم الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف الأهلي المصري، اعتذاره لخميس دانييل، حارس مرمى فريق اطلع برا السوداني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، برسم الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وانتظر أزارو نهاية المباراة، ليوجه اعتذاره إلى خميس دانييل، بعدما شهدت جل أطوار اللقاء مشادات كلامية، وخشونة والتحامات قوية بين مهاجم الأهلي وحارس اطلع برا.
وشهدت المواجهة تألق اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، حيث أحرز ثنائية من الرباعية النظيفة التي تفوق بها بطل الدوري المصري على منافسه السوداني، ليضمن نادي القرن بنسبة كبيرة تأهله إلى الدور الأول من البطولة القارية، قبل أسبوعين من خوض لقاء إياب الدور التمهيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما دخل معه في مشادات كلامية.. أزارو يعتذر لحارس اطلع برا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.