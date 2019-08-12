يوم عيد الأضحى.. الوزير يتيم يفقد شقيقته

يوم عيد الأضحى، فقد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، شقيقته.

وتناقلت قيادات حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الإثنين، خبر وفاة أخت يتيم، وهي زوجة مصطفى الأشقر، الشخصية المعروفة في أوساط حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.

وتعد هذه ثاني فواجع إسلاميي المغرب اليوم الإثنين، يوم عيد الأضحى، بعد تلقيهم لخبر وفاة ابراهيم كمال، ثاني أكبر رجال الشبيبة الإسلامية وأحد المؤسسين للتيار الإسلامي بالمغرب.