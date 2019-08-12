الهند: 184 قتيلا وإجلاء نحو مليون شخص بسبب الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجلَت السلطات الهندية نحو مليون شخص، إلى مخيمات طوارئ في الأيام الأخيرة، في حين ارتفعت اليوم الإثنين، حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية إلى 184 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم شرطة كيرالا، برامود كومار، قوله: "قضى 76 شخصا على الأقل، وفقد أثر 58 وأصيب 32 آخرون"، كما نُقل نحو 288 ألف شخص من مناطق الولاية الأكثر تضررا لا سيّما وأياناد ومالابورام وكوجيكودي إلى مخيمات إغاثة.

وقضى 42 شخصا على الأقل في ولاية كارنتاكا المجاورة التي شهدت أحد أسوا فيضاناتها في السنوات الأخيرة، وقال مسؤول في حكومة الولاية: "لقد أجلينا 580 ألف شخص".

وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهر في المناطق المتضررة بأضرار بالغة في عدد من الطرق الرئيسية التي قطع بعضها، وتم نشر قوات بحرية وجوية لمساعدة أجهزة الطوارئ المحلية في عمليات البحث الإنقاذ.

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وأفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 66 شخصا في ولايتي ماهاراشترا وغوجارات، ونقل عشرات الآلاف من سكان الولايتين إلى مخيّمات إغاثة.

وتساهم الأمطار الموسمية بشكل أساسي في تأمين مخزون المياه للهند التي تعاني من الجفاف، لكنها تتسبب في الوقت نفسه بسقوط ضحايا، والعام الماضي قضى في كيرالا نحو 450 شخصا في أسوأ فيضانات شهدتها الولاية منذ نحو قرن.

وكانت ولاية كيرالا الواقعة في جنوب البلاد والتي تعد وجهة سياحية بسبب شواطئها الخلابة ومنتجعاتها وبحيراتها، للعام الثاني على التوالي، الأكثر تضررا من الأمطار الموسمية التي دفعت الأسبوع الماضي السلطات إلى إغلاق مطار كوتشي الدولي لثلاثة أيام.