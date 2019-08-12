القوة الجوية يجدد عقود اربعة لاعبين للموسم المقبل

2019-08-12 | 14:11
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اعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقود اربعة لاعبين للدفاع عن الوان الصقور في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "القوة الجوية، جدد عقود كل من اللاعبين سامح سعيد وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وكرار نبيل للموسم المقبل".
وكان نادي القوة جوية، قد اعلن بشكل رسمي، في وقت سابق اليوم، التعاقد مع الدوليين ميثم جبار والحارس محمد صالح، للصقور لثلاث سنوات.
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