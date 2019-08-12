ولي العهد الاماراتي يصل السعودية

وصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة اليوم الاثنين حيث كان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى جدة اليوم". وتعد هذه الزيارة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأولى بعد التطورات الميدانية التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن.

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