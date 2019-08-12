أمانة بغداد: باعة أغنام متجاوزون اعتدوا على كوادر لنا غربي العاصمة

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرها في بلدية المنصور تعرضت لاعتداء من قبل باعة الأغنام المتجاوزين على الأرصفة والشوارع العامة خلال حملة لازالتهم اليوم الاثنين".

وأضافت، أن "الحملة استمرت رغم الاعتداء وتضمنت إزالة عدد من الحظائر ومصادرة اكثر من 50 رأس غنم وشملت عدة مناطق منها احياء الغزالية والعدل والخضراء والجامعة".



يذكر أن أمانة بغداد تعلن، بين فترة وأخرى، عن تعرض كوادر تابعة لها إلى "اعتداءات" خلال حملات لرفع التجاوزات عن أرصفة وشوارع العاصمة.