القبض على 'داعشيين' في الموصل كانا يعملان في 'ديواني الصحة والجند'

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في الجانب الأيمن من الموصل. وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين، ألقى القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".



وأضاف معن، أن "أحدهما كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة، والثاني كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".



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