مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بين ديالى وصلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، قتل ثلاثة عناصر من "داعش" بعملية أمنية في منطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.
وقال إعلام الحشد، إن "قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر".
وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر".
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