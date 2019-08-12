مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بين ديالى وصلاح الدين

وقال إعلام الحشد، إن "قوة مشتركة من الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع واللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال آخر".

