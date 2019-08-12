اتحاد الكرة: وفد 'فيفا' ابدى اعجابه بالبصرة.. انتظروا البشائر قريباً

ووصل برفقة عضو اتحاد الكرة فالح موسى، مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلال السويلمين الى البصرة وكان في استقباله اسعد العيداني محافظ البصرة وقائد العمليات والاتحاد الفرعي لكرة القدم ومدير الرياضة والشباب في المحافظة.وقال الاسدي في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد الاتحاد الدولي برئاسة الاردني، طلال السويلمين، تفقد ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة وابدى اعجابه وارتياحه الكبير لما شاهده من منشآت رياضية لاسميا ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)".

واوضح أن "زيارة الوفد، تأتي استكمالاً لزياراته السابقة، حيث سبق وان سجل بعض النقاط في السابق واليوم ابدى اعجابه لمواصلة العمل وما شهدته البصرة وكربلاء من اعمال صيانة وتأهيل".



وعن الانباء التي اشارت الى ان "فيفا" قرر اعتماد اربيل كأرض للعراق في تصفيات المونديال، أكد الاسدي، أن "هذه الانباء لا صحة لها على الاطلاق، فالوفد كان معي في اربيل ولم يذكر أي شيء بهذا الشأن، كما ان الوفد لم يرسل تقريره النهائي الى فيفا حتى الان".

وتابع الاسدي، أن "اتحاد الكرة اصر على استضافة البصرة لمباريات المنتخب الوطني واكدنا ذلك خلال المخاطبات مع فيفا وادعوا الجماهير العراقية الى التحلي بالصبر واعدهم بأنهم سيسمعون البشائر باقامة مباريات المنتخب الوطني في البصرة".

ومن المؤمل ان يرسل وفد "فيفا" تقريره النهائي حول قدرة العراق على استضافة المباريات على ارضه خلال الايام المقبلة.

يتبع..