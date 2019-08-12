اكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية، الاثنين، ان جميع الحجاج أدوا المناسك دون حوادث تذكر.
وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح أوضاع الحجاج العراقيين، والخدمات التي تقدم لهم في الديار المقدسة خلال اصتاله امس برئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية".
وأكد الرئيس، خلال المكالمة الهاتفية، بحسب البيان، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر، وضرورة تكثيف الجهود التي تبذل من أجل راحة ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم".
وأكد الرئيس، خلال المكالمة الهاتفية، بحسب البيان، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر، وضرورة تكثيف الجهود التي تبذل من أجل راحة ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم".
بدوره، أكد العطية أن "جميع الحجاج أدوا مناسك الحج بدون تسجيل حوادث تذكر"، مثمناً دعم "رئيس الجمهورية لعمل هيئة الحج والعمرة والذي ساهم بشكل ايجابي في تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين وبما يليق بمكانتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الحج: جميع الحجاج أدوا المناسك دون حوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.