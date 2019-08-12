هيئة الحج: جميع الحجاج أدوا المناسك دون حوادث

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح أوضاع الحجاج العراقيين، والخدمات التي تقدم لهم في الديار المقدسة خلال اصتاله امس برئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية".وأكد الرئيس، خلال المكالمة الهاتفية، بحسب البيان، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بكل سهولة ويسر، وضرورة تكثيف الجهود التي تبذل من أجل راحة ضيوف الرحمن وأدائهم لمناسكهم".

بدوره، أكد العطية أن "جميع الحجاج أدوا مناسك الحج بدون تسجيل حوادث تذكر"، مثمناً دعم "رئيس الجمهورية لعمل هيئة الحج والعمرة والذي ساهم بشكل ايجابي في تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين وبما يليق بمكانتهم".