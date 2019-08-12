وزير الخارجية العراقي: دول الخليج العربي قادرة على تأمين مرور السفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الإثنين، أن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الممر الملاحي.

وقال الحكيم، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن بلاده ترفض مشاركة قوات إسرائيلية في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.

وتابع أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج، وأن العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة".





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وأشار إلى أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



