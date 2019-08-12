علي النعيمي: النظام القطري أصبح رهينة للجماعات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الإثنين، إن النظام القطري أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي احتضنها ودعمها.

وذكر في تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر أن "أخيرا اعترف النظام القطري بزيارة وزير الخارجية الإيراني التي كانت مجدولة كزيارة سرية كي لا ينكشف الإذعان القطري للمطلب الإيراني باعتبار أمن الخليج مسؤولية إيرانية والالتزام بعدم دعم المشروع الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج".





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وأضاف الدكتور علي راشد النعيمي أن "النظام القطري فقد البوصلة نتيجة ارتمائه في أحضان نظامي الملالي وأردوغان"، لافتا إلى أنه "أصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي احتضنها ودعمها وأصبح يعيش قلقا متزايدا من موقف أمريكي صادم له رغم دفعه ١٨٥ مليار دولار خلال زيارة تميم لواشنطن".





وزار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مساء الأحد الموافق أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة أعلنتها وسائل إعلام إيرانية في حين تكتمت حولها الدوحة ليوم كامل.