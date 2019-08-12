محمد بن زايد يصل إلى جدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، إلى جدة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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