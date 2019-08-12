مسارات الاحتجاجات تدفع موسكو لاستدعاء سفراء دول أجنبية

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وكالة الأنباء الألمانيةالإثنين 2019/8/12 04:00 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الروسية قبل الاحتجاجات - رويترز
يعتزم مجلس الاتحاد الروسي استدعاء سفراء دول أجنبية في موسكو ليقدموا توضيحا بشأن نشر سفاراتهم معلومات تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في موسكو، والتي يمكن اعتبارها تدخلا في شؤون روسيا الداخلية.
وقالت ليودميلا بوكوفا العضو في لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، الإثنين، إن اللجنة تخطط لدعوة هؤلاء السفراء لحضور اجتماع لها سيعقد في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لمساءلتهم.
وأضافت "رصدنا ظهور منشورات تضمنت وصفا مفصلا لمسارات المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في موسكو، قبل انطلاقها على عدد من الصفحات الإلكترونية التابعة لسفارات دول أجنبية".
وأوضحت بوكوفا "أن أعضاء اللجنة يريدون الحصول من السفراء المدعوين توضيحا بشأن سبب وغرض نشر المعلومات المذكورة، لمعرفة إذا كانت "تحذيرات موجهة إلى رعايا تلك الدول أم دعوات تحرضهم على إثارة البلبلة".
وأشارت بوكوفا إلى "أن تلك المنشورات يمكن قراءتها بأنها تدخل في شؤون روسيا الداخلية، وتحديدا في العملية الانتخابية في البلاد"، مضيفة "نود بحث الحالة مع سفراء تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة".
وسبق أن استدعت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة الماضية، مستشار السفارة الأمريكية لدى موسكو تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر إدارة الشؤون القنصلية التابعة للخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" خريطة تظهر مسارات مظاهرات الاحتجاج غير المرخص بها، ضد ما وصفتها المعارضة بإقصاء مرشحين مستقلين من المشاركة في انتخابات برلمان المدينة، والتي شهدتها موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضية.
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