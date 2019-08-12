بريطانيا: يجب أن توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

نقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ "موقف بريطانيا تجاه إيران والاتفاق النووي لم يتغيّر".
لافتًا إلى أنّ "جونسون سيناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران".
وشدّد على أنّ "إيران يجب أن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
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