مستشار سابق بالبيت الأبيض يقترح ترشح ميشيل أوباما للرئاسة أمام ترامب

اقترح كبير مستشاري البيت الأبيض السابق للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، ترشح زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، ميشيل أوباما، للرئاسة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب عام 2020.

وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرغ، أن الديمقراطيين يتطلعون إلى أن تطيح انتخابات 2020 بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويمكنهم في ذلك أن يعقدوا آمالهم على محاولة في اللحظة الأخيرة تتمثل في ترشح ميشيل أوباما، بدلاً من الشخصيات التي يبلغ عددها حوالي العشرين وتسعى للحصول على ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال بانون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لم أر شخصاً في هذه الساحة حتى الآن يمكن أن ينافس ترامب"، حسبما نقلت عنه اليوم وكالة بلومبرغ.

وأضاف "علينا أن ننظر إلى أشخاص مثل عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما"، وتابع "هناك عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين الذين بإمكانهم الانضمام إلى هذا السباق".